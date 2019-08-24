Глава Евросовета Дональд Туск предложил вместо возвращении России в G7 погостить там Украине

Как говорил Карабас-Барабас в известном советском фильме про Буратино: «Это просто праздник какой-то!» Это я про нынешнюю субботу. Судите сами, не успел еще организм переварить последствия хохота пол поводу заявлений Омеляна о поднятии укрофлага во Владивостоке и Надежды Савченко о начавшейся украинизации России из-за показа державномовных укрополитиков на российском ТВ, как подоспели кадры парада из Киева по случаю Дня незалежности (независимости). Там некая девица под бой барабанов под бой барабанов скакала перед строем военных частей и пританцовывая читала рэп. Естественно, на мове. А поскольку язык для рэпа не очень подходит (чай, не английский), то поскакушки приходилось чередовать, а временами и совмещать с подвываниями. На той же державной. Оставалось ждать, когда украинские военные пойдут маршировать строевым тверком, но организм предупредил, что такого уже может и не выдержать.

И только-только еле сумел отдышаться, как на авансцену выступил Дональд Туск и микрофоны, в которые он начал говорить такое, что все комики мира от закусили откусили себе руки по локти. Туск, занимающий сейчас пост главы Евросовета, предложил на следующий саммит «Большой семерки» в 2020 году позвать не Россию в качестве участника, переформатировав по инициативе клуб «джентльменов планеты» снова в «Большую восьмерку», а Украину.

Надо сказать, что идея Трампа, которую частично поддержал и президент Франции Макрон, вернуть Россию в G7, переделав ее снова в G8, вызвала нервный зуд и частичную потерю речи и мыслительных способностей у лидеров целого ряда государств. На Украине увидели в этом измену Запада идеалам «Революции гидности» и защемление национального достоинства. Некоторые не смогли и слова вымолвить, и от них так ничего и не дождались, кроме немого вопроса в глазах: «Как же так?» Другие стали подсчитывать будущие прибыли, а третьи выставлять ультиматумы с дежурными заклинаниями про Крым, Донбасс, а некоторые для верности добавляли еще и Венесуэлу. Про Сирию, правда, пока никто не догадался напомнить, но, вероятно, объем оперативной памяти не может столько вместить. Мол, мы готовы пойти навстречу России, если она приведет родителей, которые надают ей по попе, и поклянется вести себя хорошо и больше не «хулиганить».

Сдержанней всего на идею трампа отреагировали в России. Руководство страны заявило, что мы, мол, не отказываемся от сотрудничества в любых форматах, хотя в эту вашу «семерку» восьмым номером не рвемся. И даже вторым. Нам и в «№Большой двадцатке» вполне комфортно, тем более, что большая часть вопросов решается там, и решается куда более эффективно, чем в клубе «элитных» и породистых джентльменов. В общем, если хотите, можем и принять, и приехать, но без всей этой показушности и театральности.

Старину Трампа такая реакция, а, вернее, чуть ли не отсутствие ее со стороны Москвы, явно удивило. Ни тебе бурных аплодисментов, ни благодарного падения на колени «блудного сына» со страстью бенефицианта провинциального театра: «Папаша! Простите меня! Век буду вам табак тереть, а если что, то секи меня, как Сидорову козу». И так это Дональда, похоже, удивило, что он даже расхотел ехать на саммит этой самой «Семерки» в эти выходные во французский Биарриц. Тут уже все остальные забеспокоились. Если главный в «Семерке» не приедет, кто они тогда? Правильно, просто шестерки. Как, собственно, оно и есть, но джентльмены предпочитают не замечать, если кто-то портит воздух.

Идея Трампа, которую частично поддержал и президент Франции Макрон, вернуть Россию в G7, переделав ее снова в G8, вызвала нервный зуд и частичную потерю речи и мыслительных способностей у лидеров целого ряда государствФото: REUTERS

И тут, как чертик из табакерки (и даже ведь чем-то похож!) –на помощь одному Дональду, американскому пришел другой. Который польский и Туск. Мол, приезжай, барин, я еще не так тебя насмешу.

- Сегодня я попытаюсь убедить своих коллег, что лучше было бы пригласить Украину (вместо России – прим.авт.), конечно, как гостя, на следующую встречу G7, чтобы услышать мнение нового президента (Украины), - заявил Туск на пресс-конференции. И добавил. - Я говорил с ним об этом пару дней назад и знаю, что он был бы в этом заинтересован.

То есть Зеленский, получается, согласен! Фу, просто гора с плеч. Какой-то анекдот просто: «Я почти женился на Анджелине Джоли! – Это как? – Ну, я уже готов и согласен, осталось найти ее и уговорить». Даже старик Юнкер, который был не прочь пошалить, особенно под градусом, и то не смог так искрометно выступить ни разу. Страну, которая опустилась на ступеньку смой бедной в Европе 9наряду с Молдовой, а кое в чем уже и обогнав ее в этом падении), коррупции в которой ужасаются по обе стороны Атлантики, раздираемую гражданской войной – в «Семерку», пусть и погостить. Это еще Зеленский скромный, а Порошенко, наверное, на гостевой статус не стал соглашаться, а исключительно – на место председателя клуба. Нет, оно конечно, если скучно там станет лидерам, можно и рояль из кустов выкатить, а исполнителя и искать не надо – всегда под рукой. И без переводчика понятно. Или там кто что разольет-разобьет. Оно завсегда такая нужда имеется в тех, кто «чего изволите» и если что, то «ну-ка, Пава, изобрази!»

Ой, не зря Трамп не хотел в Биарриц ехать. Но долг все же позвал. А то ведь без присмотра до мышей ведь просто, мягко говоря, доэкспереминтируют. А с другой стороны, где еще можно так повеселиться, поимпровизировать? Тем более, что Дональд Дональда одного скучать не оставит.

А знаете, в чем особый смак предложения Туска? В том, что его полномочия во главе Евросовета истекают в ноябре нынешнего года. А следующий саммит пройдет в 2020-м. И в США. И Туска на его нынешнем месте уже не будет. А Трамп на своем останется. Встречай-ка, Дональд, гостя, которого тебе другой Дональд подсуропил.

Классная суббота сегодня выдалась!