2019-08-26T01:30:16+03:00
Политика

Guardian: Трамп перессорился с лидерами G7 из-за России

Президент США заявил, что «Россия должна присутствовать в зале» при обсуждении Ирана, Сирии и КНДР
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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По данным Guardian, лидеры «Большой семерки» перессорились из-за РоссииПо данным Guardian, лидеры «Большой семерки» перессорились из-за РоссииФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп на проходящем во французском Биаррице саммите «Большой семерки» перессорился с коллегами из-за России, сообщает британская газета The Guardian.

По данным источников издания, глава Белого дома настаивал на возвращении нашей страны в «элитный клуб», но его мнение поддержали не все участники встречи, завязалась «напряженная дискуссия».

С мнением Трампа согласились премьер-министр Италии Джузеппе Конте и президент Франции Эммануэль Макрон, японский премьер Синдзо Абэ предпочел сохранять нейтралитет, а остальные лидеры стран G7 выступили против возвращения России в «Большую восьмерку». Отмечается, что самым яростным противником этой идеи оказался председатель Евросовета Дональд Туск.

В частности, по словам собеседника газеты, Трамп заявил, что «Россия должна присутствовать в зале», когда обсуждаются Иран, Сирия и КНДР.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Эммануэль Макрон предложил вернуться к формату G8 и в следующем году пригласить Россию, а его американский коллега. Дональд Трамп заявил, что возвращение нашей страны в «Группу восьми» было бы «целесообразным решением».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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