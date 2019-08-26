Guardian: Трамп перессорился с лидерами G7 из-за России

СЕГОДНЯ 01:15 2019-08-26T01:30:16+03:00

Президент США заявил, что «Россия должна присутствовать в зале» при обсуждении Ирана, Сирии и КНДР

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп на проходящем во французском Биаррице саммите «Большой семерки» перессорился с коллегами из-за России, сообщает британская газета The Guardian.

По данным источников издания, глава Белого дома настаивал на возвращении нашей страны в «элитный клуб», но его мнение поддержали не все участники встречи, завязалась «напряженная дискуссия».

С мнением Трампа согласились премьер-министр Италии Джузеппе Конте и президент Франции Эммануэль Макрон, японский премьер Синдзо Абэ предпочел сохранять нейтралитет, а остальные лидеры стран G7 выступили против возвращения России в «Большую восьмерку». Отмечается, что самым яростным противником этой идеи оказался председатель Евросовета Дональд Туск.

В частности, по словам собеседника газеты, Трамп заявил, что «Россия должна присутствовать в зале», когда обсуждаются Иран, Сирия и КНДР.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Эммануэль Макрон предложил вернуться к формату G8 и в следующем году пригласить Россию, а его американский коллега. Дональд Трамп заявил, что возвращение нашей страны в «Группу восьми» было бы «целесообразным решением».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп и Макрон хотят позвать Россию обратно в «Большую восьмерку»

России в этом клубе мировых держав нет с 2014 года после событий в Крыму, но теперь одновременно Вашингтон и Париж заговорили о возможности превратить G7 обратно в G8 (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Глава Евросовета Дональд Туск предложил вместо возвращения России в G7 погостить там Украине

По словам Дональда из Европы, он и Зеленский уже согласны. Осталось уговорить другого Дональда. Который из Вашингтона (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU