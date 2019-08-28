2019-08-28T09:46:04+03:00
Экономика

Сборы в школу обойдутся в 2019 году в 10 тысяч рублей

В эту сумму не входят праздничные букеты, на них придется изрядно потратиться
Ася РОМАНЧУК
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До начала нового учебного года осталось меньше неделиДо начала нового учебного года осталось меньше неделиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Сборы в школу в 2019 году обойдутся родителям примерно в 10 тысяч рублей. Такую цифру назвали в «Платформа ОФД», проанализировав все покупки к школе, совершенные по банковским картам.

Сравнивая с прошлым годом, можно отметить, что объемы продаж сократились, а вот ценник вырос.

Средние цены на школьные товары:

Набор карандашей (снижение спроса на 3%) - 110 руб,

Наборов ручек (снижение спроса на 8%) – 145 руб,

Пенал (снижение спроса на 3%) – 540 руб,

Набор первоклассника (канцелярия, спрос вырос) - 650 рублей.

Рубашки/блузки (снижение спроса на 20%) - 1,1 тыс. руб,

Детские брюки (спрос без изменений) - 840 руб,

В этом году спрос на школьную форму превышает предложение. На рынке в данном сегменте достаточно высокая конкуренция, всё больше учебных заведений переходят на централизованный пошив формы на фабриках, - прокомментировали «Известиям» в пресс-службе «Ашана».

А вот на цветы придется изрядно потратиться, они не входят в заявленные 10 тысяч рублей. В этом году в Россию ко завезли букетов на 500 с лишним миллионов рублей. Самые крупные поставщики: Словакия, Нидерланды, Литва.

В Ассоциации российских флористов объяснили, что конкуренцию зарубежным цветам могут составить отечественные, сегодня на рынке довольно богатый ассортимент местной продукции по более демократичным ценам.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию Борис Чернышов просит создать «Первосентябрьский капитал». Депутат отправил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой. По задумке, государство должно помочь родителям собирать детей в школу: покупать портфели, тетрадки, ручки и линейки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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