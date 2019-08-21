Родителям обещают «первосентябрьский капитал» на сборы детей в школу

Русский человек, читая новости, в ужасе сжимает ладошками голову. Ну невозможно не заблудиться в дебрях из депутатских идей. Есть материнский капитал. Есть пособия для многодетных семей. Тут все понятно. Но в Госдуме нашего человека дразнят обещаниями. То скажут: «Будет вам отцовский капитал!» В новостях пошумели, а никакого «отцовского капитала» как не было, так и нет.

И вот очередное предложение. Зампред комитета Госдумы по образованию Борис Чернышов просит создать «Первосентябрьский капитал». Депутат отправил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой. По задумке, государство должно помочь родителям собирать детей в школу: покупать портфели, тетрадки, ручки и линейки.

- Родители должны платить 25% за школьную корзину от среднемесячной зарплаты по региону, - рассказал «КП» Чернышов. - Все остальное - доплачивает государство. Кто может получать деньги? Все люди, у которых дети идут в школу. Но , думаю, богатые претендовать не будут. А вот те родители, которым приходится даже брать кредиты на сбор ребенка в школу смогут получить реальную помощь. Ведь где-то родители тратят по 11,5 тысяч рублей, чтобы отправить сына или дочку в школу. А при учете невысоких зарплат — это очень много.

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Борис Чернышов. Фото Владимир Гердо/ТАСС

Звучит красиво. Но что в сухом остатке? Идея Чернышова, скорее всего, так и останется на бумаге. Ведь и в Совфеде, и в самой Госдуме мало кто верит, что правительство одобрит «первосентябрьский капитал». Да и решать проблему нужно жестче. Не разовыми подачками. А повышением зарплаты. Чтобы детей могли не только на 1 сентября упаковать карандашами и линейками. Но и в течении всего года мамы и папы не думали, как бы дочке или сыночку купить новые кроссовки или куртку.