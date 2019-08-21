2019-08-21T08:59:29+03:00
Общество

«Первосентябрьский капитал» для семей с детьми предложили ввести в Госдуме

Замглавы комитета по образованию и науке сообщил, что не все родители могут обеспечить сбор ребенка в школу
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Госдуме предложили ввести «Первосентябрьский капитал» для семей с детьмиВ Госдуме предложили ввести «Первосентябрьский капитал» для семей с детьмиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил запустить программу «Первосентябрьский капитал», которая поможет родителям облегчить подготовку ребенка к началу учебного года. Соответствующие обращение депутат направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

По словам Чернышова не все могут обеспечить сбор ребенка в школу. В рамках программы депутата предлагается выделять дополнительные средства для покрытия расходов на подготовку школьника.

«В прошлом году примерная стоимость комплекта школьника, рассчитанная как среднее арифметическое стоимости наборов товаров для девочек и мальчиков, составила примерно 11,4 тыс. рублей», — цитирует RT обращение Чернышова к Голиковой.

Как писал ранее сайт kp.ru, в прошлом году, опрос ВЦИОМ показал, что почти 72% семей говорят о финансовых трудностях при сборе ребенка к 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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