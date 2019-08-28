В Совфеде оценили слова Волкера о возвращении РФ в состав G8

СЕГОДНЯ 11:38 2019-08-28T11:38:33+03:00

В Совфеде уверены, что России не стоит проявлять интерес к возвращению в G8 Фото: REUTERS

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В Совете Федерации прокомментировали слова спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, который заявил, что РФ вернется в состав G8 только после возвращения Крыма в состав Украины.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Андрей Климов уверен, что дни G7 уже сочтены.

- Чем меньше мы проявляем интерес к G7, тем лучше. Стоит только заинтересоваться, как тут же начинают подлавливать и говорить, что не пустят. Международная организация БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, по всем параметрам превосходит G7, - комментирует ФАН сенатор.

Многие западные политики уже высказывают мнение, что России стоит вернуться в состав большой восьмерки. Эту же позицию транслирует глава США Дональд Трамп. Но есть подводные камни.

- Трамп уверен, что возвращение России в состав G8 расколет именно Россию, Индию и Китай. Все разговоры о любви к нам и близко к правде не лежали. Ни Трамп, ни Макрон не любят Россию, - резюмирует политик.

Ранее глава Мюнхенской конференции объяснил, почему не стоит возвращаться к G8. Вольфганг Ишингер считает, что такое решение негативно скажется на Украине и репутации западных стран.

ИСТОЧНИК KP.RU