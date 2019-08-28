В Совфеде оценили слова Волкера о возвращении РФ в состав G8
В Совете Федерации прокомментировали слова спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, который заявил, что РФ вернется в состав G8 только после возвращения Крыма в состав Украины.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Андрей Климов уверен, что дни G7 уже сочтены.
- Чем меньше мы проявляем интерес к G7, тем лучше. Стоит только заинтересоваться, как тут же начинают подлавливать и говорить, что не пустят. Международная организация БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, по всем параметрам превосходит G7, - комментирует ФАН сенатор.
Многие западные политики уже высказывают мнение, что России стоит вернуться в состав большой восьмерки. Эту же позицию транслирует глава США Дональд Трамп. Но есть подводные камни.
- Трамп уверен, что возвращение России в состав G8 расколет именно Россию, Индию и Китай. Все разговоры о любви к нам и близко к правде не лежали. Ни Трамп, ни Макрон не любят Россию, - резюмирует политик.
Ранее глава Мюнхенской конференции объяснил, почему не стоит возвращаться к G8. Вольфганг Ишингер считает, что такое решение негативно скажется на Украине и репутации западных стран.
ИСТОЧНИК KP.RU