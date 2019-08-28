Помпео подтвердил, что США будет работать над возвращением G8
Госсекретарь поддерживает решение президента Трампа
Изменить размер текста:
Государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что Штаты намерены работать над возвращением к формату G8 с участием России. Он уточнил, что такова позиция американского президента Дональда Трампа, и он ей следует.
- Президент считает, что нам следует это делать. Я работаю на президента. Конечно, мы собираемся работать с этой целью, - сказал госсекретарь в интервью телеканалу Fox News.
ИСТОЧНИК KP.RU