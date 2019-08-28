2019-08-28T03:40:39+03:00
Политика

Помпео подтвердил, что США будет работать над возвращением G8

Госсекретарь поддерживает решение президента Трампа
Мария ИГНАТЬЕВА
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Государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что Штаты намерены работать над возвращением к формату G8 с участием России. Он уточнил, что такова позиция американского президента Дональда Трампа, и он ей следует.

- Президент считает, что нам следует это делать. Я работаю на президента. Конечно, мы собираемся работать с этой целью, - сказал госсекретарь в интервью телеканалу Fox News.

ИСТОЧНИК KP.RU

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