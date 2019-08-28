16 испанских детей лечились от язвы, а заработали «синдром оборотня»

СЕГОДНЯ 12:24 2019-08-28T12:24:45+03:00

По заключению врачей, в лекарство попало средство от облысения

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Получив диагноз «язва», несовершеннолетние испанцы не могли представить, чем может обернуться терапия. Получив необходимые препараты, они начали лечение. Спустя некоторое время родители начали замечать необычные изменения во внешности детей: они начали сильно обрастать волосами, причем в крайне необычных местах.

По предварительному заключению врачей, причиной странных симптомов стало попадание в лекарство, которое должно было содержать только противоязвенный омепразол значительных количеств миноксидила, сообщил Daily Mail.

Миноксидил — вещество, хорошо знакомое людям в возрасте, традиционно применяется для лечения облысения разных типов. Проблема в том, что в лечебных целях миноксидил применяется местно, например на коже головы, а при приёме внутрь вызывает неконтролируемый рост густых волос по всему телу, так называемый гипертрихоз, он же «синдром оборотня».

ИСТОЧНИК KP.RU