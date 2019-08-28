16 испанских детей лечились от язвы, а заработали «синдром оборотня»
Получив диагноз «язва», несовершеннолетние испанцы не могли представить, чем может обернуться терапия. Получив необходимые препараты, они начали лечение. Спустя некоторое время родители начали замечать необычные изменения во внешности детей: они начали сильно обрастать волосами, причем в крайне необычных местах.
По предварительному заключению врачей, причиной странных симптомов стало попадание в лекарство, которое должно было содержать только противоязвенный омепразол значительных количеств миноксидила, сообщил Daily Mail.
Миноксидил — вещество, хорошо знакомое людям в возрасте, традиционно применяется для лечения облысения разных типов. Проблема в том, что в лечебных целях миноксидил применяется местно, например на коже головы, а при приёме внутрь вызывает неконтролируемый рост густых волос по всему телу, так называемый гипертрихоз, он же «синдром оборотня».
ИСТОЧНИК KP.RU