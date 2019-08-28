Банк России выпускает памятную монету к 100-летию отечественного кинематографа

СЕГОДНЯ 13:01 2019-08-28T13:01:16+03:00

Монета будет отливаться из серебра тиражом 3 тысячи штук

Ее тираж всего 3 тысячи экземпляров

Изменить размер текста: A A

ЦБ РФ сообщил о выпуске памятной монеты, приуроченной к 100-летнему юбилею Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени С.А. Герасимова. Объявленный номинал составит 3 рубля. Монета будет отливаться из серебра тиражом 3 тысячи штук.

Оборотная сторона украшена рельефным изображением киноплёнки с логотипом ВГИК по центру. Внизу выгравирована надпись «100 лет» и «ВГИК им. С.А. Герасимова». Юбилейная монета может быть использована для совершения наличных платежей на всей территории России, уточняет Банк России.

Российский институт кинематографии был основан 1 сентября 1919 года и стал первым в мире государственным образовательным заведением по профессиональной подготовке актеров, операторов, художников и режиссеров. Президент России Владимир Путин в апреле 2013 года присвоил ВГИК статус особо ценного объекта культурного наследия.

Ранее сайт kp.ru сообщал о юбилейном выпуске почтовых марок и монет, приуроченном к 60-летию Ракетных войск РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU