Банк России выпускает памятную монету к 100-летию отечественного кинематографа
ЦБ РФ сообщил о выпуске памятной монеты, приуроченной к 100-летнему юбилею Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени С.А. Герасимова. Объявленный номинал составит 3 рубля. Монета будет отливаться из серебра тиражом 3 тысячи штук.
Оборотная сторона украшена рельефным изображением киноплёнки с логотипом ВГИК по центру. Внизу выгравирована надпись «100 лет» и «ВГИК им. С.А. Герасимова». Юбилейная монета может быть использована для совершения наличных платежей на всей территории России, уточняет Банк России.
Российский институт кинематографии был основан 1 сентября 1919 года и стал первым в мире государственным образовательным заведением по профессиональной подготовке актеров, операторов, художников и режиссеров. Президент России Владимир Путин в апреле 2013 года присвоил ВГИК статус особо ценного объекта культурного наследия.
Ранее сайт kp.ru сообщал о юбилейном выпуске почтовых марок и монет, приуроченном к 60-летию Ракетных войск РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU