2019-08-28T12:52:55+03:00
В мире

Джонсон попросит Елизавету II остановить работу парламента до середины октября

Британский премьер-минстра намерен ограничить возможности Палаты общин помешать реализации «жесткого Brexit»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Борис ДжонсонБорис ДжонсонФото: REUTERS
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен обратиться к королеве Соединённого Королевства Елизавете II с просьбой приостановить работу парламента до 14 октября для реализации возможного выхода страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.

Как сообщает в среду телеканал Sky News со ссылкой на источники, глава британского правительства намерен перенести тронную речь королевы Соединённого королевства на 14 октября. Такой шаг даст Джонсону возможность осуществить его внутриполитическую повестку, поскольку у депутатов Палаты общин не будет времени, чтобы попытаться заблокировать Brexit без сделки.

Напомним, ранее глава британского премьер выразил надежду, что Брюссель пересмотрит условия соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза, однако сообщил о необходимости «максимально подготовиться к жесткому Brexit», к которому, по его словам, страна «еще не совсем готова».

ИСТОЧНИК KP.RU

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