2019-08-28T13:11:45+03:00
Происшествия

Трамп ввел режим ЧС в Пуэрто-Рико из-за циклона "Дориан"

Шторм стремительно движется в сторону острова, постоянно увеличивая силу ветра
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Пуэрто-Рико объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за надвигающегося на остров циклона "Дориан". Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Известно, что топический шторм сформировался 26 августа у острова Барбадос в Тихом океане и сейчас находится в 450 км от Пуэрто-Рико. Он движется со скоростью около 6 м/с, при этом постоянно наращивая скорость ветра.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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