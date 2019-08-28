Трамп ввел режим ЧС в Пуэрто-Рико из-за циклона "Дориан"
Шторм стремительно движется в сторону острова, постоянно увеличивая силу ветра
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В Пуэрто-Рико объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за надвигающегося на остров циклона "Дориан". Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
Известно, что топический шторм сформировался 26 августа у острова Барбадос в Тихом океане и сейчас находится в 450 км от Пуэрто-Рико. Он движется со скоростью около 6 м/с, при этом постоянно наращивая скорость ветра.
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ИСТОЧНИК KP.RU