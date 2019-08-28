2019-08-28T14:25:46+03:00
Политика

Смех сквозь слезы: Симоньян поговорила с освобожденным Вышинским

Украинский журналист "сто раз" сказал "спасибо" и всем передавал привет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кирилл Вышинский отпущен из СИЗОКирилл Вышинский отпущен из СИЗОФото: REUTERS
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян стала одной из первых, кому удалось пообщаться с освобожденным из следственного изолятора украинским журналистом Кириллом Вышинским.

Сайт kp.ru писал, что Киевский апелляционный суд отпустил его из-под стражи в среду, 28 августа. Взамен главред "РИА Новости Украина" пообещал являться в инстанцию по первому зову.

"Поговорила сейчас с Кириллом Вышинским. Прямо до слез. Человек, просидевший 400 дней в украинской тюрьме, больше всего беспокоится о том, что я на сносях и мне нужны позитивные эмоции", - начала свой пост Симоньян.

Она рассказала, что Вышинский всем передавал привет и постоянно благодарил людей за поддержку. "Когда я говорю "спасибо", прямо слезы наворачиваются", - приводит его слова журналистка.

Сама она также поблагодарила всех, кто помогал в установлении справедливости - Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова и тех, "кто не хотел бы видеть свои имена опубликованными".

Симоньян поблагодарила всех, кто боролся за освобождение Вышинского

Симоньян поблагодарила всех, кто боролся за освобождение Вышинского

А напоследок со слов самого Вышинского Симоньян рассказала небольшую, но очень грустную историю о том, как он каждый вечер сидел в камере без света с одной лишь елочной гирляндой и отмечал Новый год.

"Еще сто раз сказал спасибо. А я попросила прощения за эти 400 дней, за то, что не смогли вытащить его раньше. Рассказала, что мы дошли до всех, побывали во всех кабинетах, кроме Господа Бога, потому что я не знаю его точный адрес. И он опять расхохотался", - написала Симоньян у себя в социальных сетях.

«Для начала выйти на улицу» – Вышинский о планах после освобождения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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