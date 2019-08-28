Списки обмена удерживаемых лиц между Украиной и Россией будут меняться

СЕГОДНЯ 14:44 2019-08-28T14:44:08+03:00

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Списки обмена удерживаемых лиц между Украиной и Россией будут изменены, поскольку Киев внес в списки по формуле «33 на 33» трех российских граждан, которые были ранее освобождены. Об этом сообщил адвокат находящихся в Киеве россиян Валентин Рыбин.

«По состоянию на 21 августа мне был известен список украинской стороны, который был предоставлен россиянам. В этом списке из 33 человек трое оказались "фантомами". То есть, люди которые были обменяны или освобождены в 2017 году в силу приговоров, которые они получили», - сказал защитник.

По словам Рыбина проблема в том, что «33 на 33» не срабатывает, поскольку на данный момент Украина не может выполнить обмен по такой формуле. Рыбин заявил, что российская сторона готова предоставить конкретных людей, а именно 24 моряка и еще определенное количество украинцев, которые удерживаются в России, однако у Киева нет такого списка конкретных лиц.

Адвокат россиян также уточнил, что готовые к обмену с Россией граждане находятся на базе в пункте сбора в полу-тюремных условиях под наблюдением Слудбы Безопасности Украины.

Напомним, Рыбин сообщал, дата обмена перенесена на неопределённый срок из-за отсутствия указа о помиловании, который должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. При этом ранее сообщалось, юридическая процедура оформления завершается и обмен должен состояться до конца текущей недели. Глава незалежной заявлял, что лично занимается данным вопросом и результаты должны появиться «в ближайшие дни».

ИСТОЧНИК KP.RU