2019-08-28T15:09:10+03:00
Политика

Начальник Генштаба ВС РФ и глава Военного комитета НАТО договорились продолжать контакт между сторонами

Начальник российского Генштаба и Стюарт Пич провели первый телефонный разговор после прекращения действия ДРСМД
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Фото Михаил Метцель / ТАССНачальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Фото Михаил Метцель / ТАСС
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В среду, 28 августа, глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич и начальник Генштаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов провели первый телефонный разговор после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и обсудили вопросы военной транспарентности в Европе. Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

«Председатель военного комитета НАТО маршал авиации Стюарт Пич и начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Герасимов провели телефонный разговор 28 августа», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы, где отметили, что стороны договорились продолжать контакты.

В НАТО также сообщили, что военная и политическая коммуникация между Москвой и Североатлантическим альянсом остается открытой для обсуждения «снижения рисков недопонимания и повышения предсказуемости».

Напомним, 10 июля в Баку Герасимов встретился с Верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО генералом Тодом Уолтерсом. Стороны обсудили ситуацию в сфере европейской и глобальной безопасности, борьбу с терроризмом и также выразили заинтересованность в подержании контактов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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