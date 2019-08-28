2019-08-28T15:44:10+03:00
В мире

Дрон помешал посадке самолета в аэропорту Лондона

Ситуации присвоена высшая категория опасности
Людмила КАЮМОВА
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Руководство аэропорта Гатвик обратило внимание на то, что беспилотники постоянно появляются на взлётно-посадочной полосе и создают реальную угрозуРуководство аэропорта Гатвик обратило внимание на то, что беспилотники постоянно появляются на взлётно-посадочной полосе и создают реальную угрозуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во время снижения на посадку в лондонском аэропорту Гатвик пилот самолета Airbus A320 заметил дрон, который приблизился к самолету на опасное расстояние. Чтобы избежать столкновения, самолет вынужден был развернуться. На борту в это время находилось 186 пассажиров.

Опасное происшествия было зафиксировано 28 апреля, однако выводы по итогам расследования инцидента были опубликованы в газете Guardian только сейчас. По данным комиссии UK Airprox board, дрон находился на расстоянии порядка 25-30 метров от самолета. В отчете этому происшествию была присвоена максимальная степень риска для безопасного выполнения полета.

Руководство аэропорта Гатвик обратило внимание на то, что беспилотники постоянно появляются на взлётно-посадочной полосе и создают реальную угрозу во время приземления самолетов. В связи с этим власти Великобритании предлагают расширить зону запрета для полета дронов около аэропортов до 5 километров. Сейчас ограничение составляет только 1 километр.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, инциденты с дронами на взлетно-посадочной полосе уже имели место не раз. Последний подобный случай произошел 22 марта в международном аэропорту Франкфурта-на-Майне. В результате все воздушные рейсы были остановлены на полчаса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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