2019-03-22T22:50:43+03:00
В мире

Аэропорт Франкфурта-на-Майне возобновил работу после инцидента с дроном

Воздушная гавань на протяжении получаса не принимала и не отправляла самолеты из-за беспилотника
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дрон на полчаса парализовал работу аэропорта Франкфурта-на-МайнеДрон на полчаса парализовал работу аэропорта Франкфурта-на-МайнеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Работа международного аэропорта Франкфурта-на-Майне, являющегося крупнейшим по объему пассажиропотока в Германии, была полностью парализована примерно на полчаса в пятницу, 22 марта.

Сотрудники службы безопасности учреждения заметили некий беспилотный летательный объект близ терминала и немедленно приостановили все взлеты и вылеты. Изначально сообщалось о двух дронах, однако в результате было подтверждено присутствие лишь одного.

"Сегодня в аэропорту Франкфурта был замечен БЛА. Безопасность является нашим приоритетом. Воздушные перевозки были приостановлены на 30 минут до тех пор, пока полиция не прояснила ситуацию", - сообщается на странице аэропорта в Twitter.

К настоящему моменту воздушная гавань полностью возобновила работу. Рейсы отправляются в обычном режиме.

Стоит отметить, что подобные инциденты происходят довольно часто и по всему миру. Сайт kp.ru писал о похожих случаях в Лондоне и штате Нью-Джерси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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