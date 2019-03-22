Аэропорт Франкфурта-на-Майне возобновил работу после инцидента с дроном

СЕГОДНЯ 22:50 2019-03-22T22:50:43+03:00

Воздушная гавань на протяжении получаса не принимала и не отправляла самолеты из-за беспилотника

Изменить размер текста: A A

Работа международного аэропорта Франкфурта-на-Майне, являющегося крупнейшим по объему пассажиропотока в Германии, была полностью парализована примерно на полчаса в пятницу, 22 марта.

Сотрудники службы безопасности учреждения заметили некий беспилотный летательный объект близ терминала и немедленно приостановили все взлеты и вылеты. Изначально сообщалось о двух дронах, однако в результате было подтверждено присутствие лишь одного.

"Сегодня в аэропорту Франкфурта был замечен БЛА. Безопасность является нашим приоритетом. Воздушные перевозки были приостановлены на 30 минут до тех пор, пока полиция не прояснила ситуацию", - сообщается на странице аэропорта в Twitter.

К настоящему моменту воздушная гавань полностью возобновила работу. Рейсы отправляются в обычном режиме.

Стоит отметить, что подобные инциденты происходят довольно часто и по всему миру. Сайт kp.ru писал о похожих случаях в Лондоне и штате Нью-Джерси.

ИСТОЧНИК KP.RU