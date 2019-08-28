«Вопрос не к нам»: Песков прокомментировал покупку Путиным мороженого у «той же» продавщицы

СЕГОДНЯ 15:47 2019-08-28T15:47:23+03:00

Пресс-секретарь президента предположил, что на МАКСе из года в год работают те же компании

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Возможно, президент России Владимир Путин купил на МАКСе мороженое у той же самой продавщицы, что и в 2017 году, потому что на авиасалоне работают одни и те же компании. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я вам скажу, что мы не знаем. Очевидно, что на МАКСе из года в год работают одни и те же компании. Многие компании повторно задействованы, и те, кто занимается торговлей мороженым, тоже. Честно говоря, я не знаю, это та же продавщица или не та же. Поэтому здесь, что называется, вопрос не к нам», - прокомментировал представитель Кремля предположение журналистов о том, что женщина, продавшая президенту пломбир, была и на МАКС-2017.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по давней традиции российский лидер купил мороженное на МАКСе и угостил пломбиром своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана. При этом, сдачу Путин попросил оставить на развитие авиации.

ИСТОЧНИК KP.RU