2019-08-28T16:10:27+03:00
Политика

Нью-Дели и Москва ведут подготовку к визита Путина в Индию в 2020 году

Точные даты визита будет согласованы сторонами позднее
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Нью-Дели и Москва ведут подготовку к визита Путина в Индию в 2020 годуНью-Дели и Москва ведут подготовку к визита Путина в Индию в 2020 годуФото: REUTERS
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Советник-посланник посольства РФ в Индии Роман Бабушкин заявил, что Москва и Нью-Дели ведут подготовку к визиту в Индию лидера РФ Владимира Путина в 2020 году.

Точные даты визита будет согласованы сторонами позднее.

- Даты и другие параметры этого визита будут предметом уже последующих договоренностей, контактов между двумя сторонами, - заявил Бабушкин.

Он также подчеркнул, что РФ как председатель в ШОС и БРИКС будет проводить саммит двух объединений, членами которых является и индийская сторона.

- Мы исходим из того, что Индия примет участие в этих двух саммитах, которые, как ожидается, состоятся в июле следующего года, - подытожил Бабушкин, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко встретится с помощником президента США Джоном Болтоном на текущей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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