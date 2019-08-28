Нью-Дели и Москва ведут подготовку к визита Путина в Индию в 2020 году
Советник-посланник посольства РФ в Индии Роман Бабушкин заявил, что Москва и Нью-Дели ведут подготовку к визиту в Индию лидера РФ Владимира Путина в 2020 году.
Точные даты визита будет согласованы сторонами позднее.
- Даты и другие параметры этого визита будут предметом уже последующих договоренностей, контактов между двумя сторонами, - заявил Бабушкин.
Он также подчеркнул, что РФ как председатель в ШОС и БРИКС будет проводить саммит двух объединений, членами которых является и индийская сторона.
- Мы исходим из того, что Индия примет участие в этих двух саммитах, которые, как ожидается, состоятся в июле следующего года, - подытожил Бабушкин, пишет "РИА-Новости".
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ИСТОЧНИК KP.RU