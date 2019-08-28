2019-08-28T17:28:56+03:00
Общество

Водители начнут получать штрафы за выявленное с камер отсутствие ОСАГО с начала 2020 года

Акимов сообщил, что уже больше 5 тысячи автовладельцев получили уведомление об отсутствии полисов обязательного страхования
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Водители начнут получать штрафы за отсутствие ОСАГО с начала 2020 годаВодители начнут получать штрафы за отсутствие ОСАГО с начала 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В I квартале следующего года водителей начнут штрафовать за выявленное камерами отсутствие действующего полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Об этом сообщил вице-премьер России Максим Акимов.

«У нас уже более 5,5 тысячи автовладельцев получили уведомление об отсутствии полисов. Пока уведомления. Но в первом квартале следующего года, как мы планируем, это будут уже не уведомления, а юридически значимые действия, которые будут означать формирование штрафов в автоматическом режиме за выезд без обладание полисом», - сказал он в ходе заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в среду, 28 августа.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на сегодняшней день по камерам выявляли и выписывали штрафы за 18 нарушений. Но в этом году появился новый пункт - отсутствие ОСАГО. На данный момент автовладельцы получают только уведомления по данному виду нарушения, поскольку система действует в тестовом режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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