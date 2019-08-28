2019-08-28T17:39:02+03:00
В мире

Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании до середины октября

В подобных условиях Джонсон сможет реализовать свои планы по Brexit
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Елизавета IIЕлизавета IIФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Королеве Соединённого Королевства Елизавете II одобрила предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы британского парламента с 9-12 сентября по 14 октября. Об этом говорится в заявление Тайного совета, в составе которого находятся советники монарха.

Из опубликованного телеканалом Sky News документа следует, что британская королева формально приняла предложенную ей отсрочку заседаний парламента, действие которой начнется «не ранее 9 дня сентября и не позднее 12 дня сентября» и продлиться до 14 октября текущего года.

Как сообщал ранее сайт, kp.ru, просьба Джонсона была связана с его желанием реализовать возможный выход страны из Евросоюза без соглашения. В условиях не функционирующего парламента Палаты общин не будет времени, чтобы попытаться заблокировать Brexit без сделки, таким образом британский премьер сможет спокойно осуществить свою внутриполитическую повестку

ИСТОЧНИК KP.RU

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