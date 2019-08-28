Число браков и разводов в России достигло рекордного минимума за последние 30 лет

СЕГОДНЯ 18:05 2019-08-28T18:05:48+03:00

В прошлом году в России пришлось 4 развода на 1 тысячу человек. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Четыре бракоразводных процесса пришлось на одну тысячу человек в прошлом году

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Россияне смогли достигнуть рекордного минимума с 1990 года по числу разводов и браков. Эксперты Росстата в ходе исследования выяснили, что в прошлом году в России пришлось 4 развода на 1 тысячу человек, а всего распались 583 942 семьи. Только в 90-ые годы прошлого века было зафиксировано меньшее количество разводов, когда это соотношение составляло 3,8 на 1 тысячу человек.

На начало нулевых (2002 год) пришелся пик расставаний (5,9 разводов на 1 тысячу человек), тогда развелись 853 647 пар. С тех самых пор число разводов с каждым годом постепенно сходило на нет. Стоит отметить, что номинальное число браков в России за тот же период также снизилось – приблизительно с 1,3 миллиона в 1990 году до 893 тысяч в 2018 году.

Как считают эксперты, данная ситуация происходит по причине нежелания людей иметь в паспорте штамп о браке. Ипотека имеет ключевую роль в формировании крепкой семьи.

Напомним, что сайт kp.ru писал о российских регионах-лидерах по числу разводов. В топ-5 по расторжению браков попали – Сахалинская область, Республика Карелия, Ненецкий автономный округ, а также Мурманская и Белгородская области.

ИСТОЧНИК KP.RU