2019-08-28T18:05:48+03:00
Общество

Число браков и разводов в России достигло рекордного минимума за последние 30 лет

Четыре бракоразводных процесса пришлось на одну тысячу человек в прошлом году
Дин БИЦОЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В прошлом году в России пришлось 4 развода на 1 тысячу человек.В прошлом году в России пришлось 4 развода на 1 тысячу человек.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Россияне смогли достигнуть рекордного минимума с 1990 года по числу разводов и браков. Эксперты Росстата в ходе исследования выяснили, что в прошлом году в России пришлось 4 развода на 1 тысячу человек, а всего распались 583 942 семьи. Только в 90-ые годы прошлого века было зафиксировано меньшее количество разводов, когда это соотношение составляло 3,8 на 1 тысячу человек.

На начало нулевых (2002 год) пришелся пик расставаний (5,9 разводов на 1 тысячу человек), тогда развелись 853 647 пар. С тех самых пор число разводов с каждым годом постепенно сходило на нет. Стоит отметить, что номинальное число браков в России за тот же период также снизилось – приблизительно с 1,3 миллиона в 1990 году до 893 тысяч в 2018 году.

Как считают эксперты, данная ситуация происходит по причине нежелания людей иметь в паспорте штамп о браке. Ипотека имеет ключевую роль в формировании крепкой семьи.

Напомним, что сайт kp.ru писал о российских регионах-лидерах по числу разводов. В топ-5 по расторжению браков попали – Сахалинская область, Республика Карелия, Ненецкий автономный округ, а также Мурманская и Белгородская области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рабочие, спасшие семью из пожара в Видом, получат премии
В партии Зеленского допустили увеличение подоходного налога на Украине
В Италии демократическая партия поддержала кандидатуру Конте на пост премьера
Эд Ширан заявил о творческой паузе
Опрос: Зеленский добился рекордного доверия украинцев
В МИД РФ заявили, что Россия готова выступить гарантом соглашения между США и талибами
Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании до середины октября
Водители начнут получать штрафы за выявленное с камер отсутствие ОСАГО с начала 2020 года
Медведев: Бюджет РФ до 2022 должен быть ориентированным на развитие науки
"Кушать меньше, но чаще": Главный диетолог Москвы дал советы по питанию школьников
Болтон обвинил КНР в краже технологий F-35 для собственного истребителя
МИД РФ: Россия рассчитывает на скорое и полное оправдание Вышинского
Сенатор Пушков оценил условие Волкера для присоединения РФ к "Большой семерке"
Испытания самолета МС-21 с российским двигателем начнутся с 2020 года
Новый космический корабль "Федерация" будет рассчитан на высоких космонавтов
Зеленский выступил за присоединение США к «Нормандскому формату»
Нью-Дели и Москва ведут подготовку к визита Путина в Индию в 2020 году
Российским пластическим хирургам увеличат срок обучения
«Вопрос не к нам»: Песков прокомментировал покупку Путиным мороженого у «той же» продавщицы
Дрон помешал посадке самолета в аэропорту Лондона
Коломойский призвал снять с РФ часть санкций
Песков назвал возмутительными инциденты с полицейскими в Екатеринбурге и Анапе
Начальник Генштаба ВС РФ и глава Военного комитета НАТО договорились продолжать контакт между сторонами
Ученые связали ожирение с пониженной реакцией на вкус еды
Списки обмена удерживаемых лиц между Украиной и Россией будут меняться
Россия продолжит оснащать армию Афганистана для борьбы с терроризмом