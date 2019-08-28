2019-08-28T21:36:45+03:00
В мире

Зеленский и Меркель высказались за проведение саммита в "нормандском формате"

Оба политика сошлись во мнении, что необходимо полностью реализовать минские соглашения
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Зеленский и Меркель высказались за проведение саммита в "нормандском формате"Зеленский и Меркель высказались за проведение саммита в "нормандском формате"Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Немецкий канцлер Ангела Меркель обсудила по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским ситуацию в Донбассе. Другой важной темой разговора стали дипломатические усилия в рамках "нормандского формата" (Россия, Германия, Франция и Украина).

При этом оба политика сошлись во мнении, что необходимо полностью реализовать минские соглашения.

- Канцлер и президент были едины во мнении, что нужно полностью реализовать минские соглашения. Они стремятся к проведению в скором времени саммита в "нормандском формате, - заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, пишет "ТАСС".

Также Ангела Меркель проинформировала украинского президента о дискуссии по Украине на саммите Группы семи в Биаррице.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об активном диалоге о возобновлении «нормандского формата». По его словам, «за» выступают лидеры России, Украины, Франции и Германии.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Американский военный назвал солдат Украины "слабым местом"
Премьер-министр Украины Гройсман записал прощальное видеообращение
Милонов предложил провести референдум о сокращении рабочей недели
В РФ стартовало серийное производство истребителей МиГ-35
Захарова прокомментировала новые антироссийские санкции США
Песков заявил, что убийство гражданина Грузии в Германии никак не связано с РФ
В 2020 году на портале госуслуг появится возможность проверить историю автомобиля
Путин перенес полпредство ДФО во Владивосток
Рабочие, спасшие семью из пожара в Видом, получат премии
В партии Зеленского допустили увеличение подоходного налога на Украине
В Италии демократическая партия поддержала кандидатуру Конте на пост премьера
Эд Ширан заявил о творческой паузе
Число браков и разводов в России достигло рекордного минимума за последние 30 лет
Опрос: Зеленский добился рекордного доверия украинцев
В МИД РФ заявили, что Россия готова выступить гарантом соглашения между США и талибами