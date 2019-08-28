СЕГОДНЯ 21:22 2019-08-28T21:36:45+03:00

Зеленский и Меркель высказались за проведение саммита в "нормандском формате" Фото: REUTERS

Оба политика сошлись во мнении, что необходимо полностью реализовать минские соглашения

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Немецкий канцлер Ангела Меркель обсудила по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским ситуацию в Донбассе. Другой важной темой разговора стали дипломатические усилия в рамках "нормандского формата" (Россия, Германия, Франция и Украина).

При этом оба политика сошлись во мнении, что необходимо полностью реализовать минские соглашения.

- Канцлер и президент были едины во мнении, что нужно полностью реализовать минские соглашения. Они стремятся к проведению в скором времени саммита в "нормандском формате, - заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, пишет "ТАСС".

Также Ангела Меркель проинформировала украинского президента о дискуссии по Украине на саммите Группы семи в Биаррице.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об активном диалоге о возобновлении «нормандского формата». По его словам, «за» выступают лидеры России, Украины, Франции и Германии.

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ИСТОЧНИК KP.RU