Зеленский и Меркель высказались за проведение саммита в "нормандском формате"
Немецкий канцлер Ангела Меркель обсудила по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским ситуацию в Донбассе. Другой важной темой разговора стали дипломатические усилия в рамках "нормандского формата" (Россия, Германия, Франция и Украина).
При этом оба политика сошлись во мнении, что необходимо полностью реализовать минские соглашения.
- Канцлер и президент были едины во мнении, что нужно полностью реализовать минские соглашения. Они стремятся к проведению в скором времени саммита в "нормандском формате, - заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, пишет "ТАСС".
Также Ангела Меркель проинформировала украинского президента о дискуссии по Украине на саммите Группы семи в Биаррице.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об активном диалоге о возобновлении «нормандского формата». По его словам, «за» выступают лидеры России, Украины, Франции и Германии.
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ИСТОЧНИК KP.RU