Онищенко прокомментировал закон «Об органической продукции, который вступит в силу с 2020 года
При этом политик подчеркнул, что в РФ практически нет земли сельскохозяйственного предназначения, на которой бы никогда не применялись химикаты и пестициды
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Российский политик Геннадий Онищенко заявил, что в РФ практически нет земли сельскохозяйственного предназначения, на которой бы никогда не применялись химикаты, пестициды. Так он прокомментировал закон «Об органической продукции, который вступит в силу с января 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU