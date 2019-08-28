2019-08-28T22:38:35+03:00
Общество

Онищенко прокомментировал закон «Об органической продукции, который вступит в силу с 2020 года

При этом политик подчеркнул, что в РФ практически нет земли сельскохозяйственного предназначения, на которой бы никогда не применялись химикаты и пестициды
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Российский политик Геннадий Онищенко заявил, что в РФ практически нет земли сельскохозяйственного предназначения, на которой бы никогда не применялись химикаты, пестициды. Так он прокомментировал закон «Об органической продукции, который вступит в силу с января 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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