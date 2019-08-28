Онищенко прокомментировал закон «Об органической продукции, который вступит в силу с 2020 года

СЕГОДНЯ 22:38 2019-08-28T22:38:35+03:00

При этом политик подчеркнул, что в РФ практически нет земли сельскохозяйственного предназначения, на которой бы никогда не применялись химикаты и пестициды

Изменить размер текста: A A

Российский политик Геннадий Онищенко заявил, что в РФ практически нет земли сельскохозяйственного предназначения, на которой бы никогда не применялись химикаты, пестициды. Так он прокомментировал закон «Об органической продукции, который вступит в силу с января 2020 года.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU