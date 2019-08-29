Из-за переросшего в ураган шторма «Дориан» в Пуэрто-Рико погиб человек

СЕГОДНЯ 00:27 2019-08-29T00:27:30+03:00

Один человек погиб в результате урагана «Дориан» в Пуэрто-Рико Фото: REUTERS

Ожидается, что «Дориан» приблизится к побережью Флориды в конце этой недели или начале следующей

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Тропический шторм «Дориан» к вечеру среды, 28 августа, усилился до урагана, обрушился на Пуэрто-Рико и уже стал причиной гибели одного человека. Пожилой мужчина, готовивший свой дом к приближению стихии сорвался с крыши из-за сильного порыва ветра, передает агентство EFE. Сообщается также, что еще один человек пострадал в городе Сан-Хуан.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, сейчас «Дориан» движется в северо-западном направлении со скоростью 5,8 метров в секунду, скорость ветра составляет около 33,5 м/с. Ожидается, что «Дориан» еще будет усиливаться и приблизится к побережью Флориды в конце этой недели или начале следующей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Пуэрто-Рико является зависимым от Соединенных Штатов государством, поэтому президент США Дональд Трамп перед приближением «Дориана» ввел там режим чрезвычайной ситуации, пообещав федеральную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU