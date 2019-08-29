2019-08-29T00:27:30+03:00
Происшествия

Из-за переросшего в ураган шторма «Дориан» в Пуэрто-Рико погиб человек

Ожидается, что «Дориан» приблизится к побережью Флориды в конце этой недели или начале следующей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Один человек погиб в результате урагана «Дориан» в Пуэрто-РикоОдин человек погиб в результате урагана «Дориан» в Пуэрто-РикоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Тропический шторм «Дориан» к вечеру среды, 28 августа, усилился до урагана, обрушился на Пуэрто-Рико и уже стал причиной гибели одного человека. Пожилой мужчина, готовивший свой дом к приближению стихии сорвался с крыши из-за сильного порыва ветра, передает агентство EFE. Сообщается также, что еще один человек пострадал в городе Сан-Хуан.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, сейчас «Дориан» движется в северо-западном направлении со скоростью 5,8 метров в секунду, скорость ветра составляет около 33,5 м/с. Ожидается, что «Дориан» еще будет усиливаться и приблизится к побережью Флориды в конце этой недели или начале следующей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Пуэрто-Рико является зависимым от Соединенных Штатов государством, поэтому президент США Дональд Трамп перед приближением «Дориана» ввел там режим чрезвычайной ситуации, пообещав федеральную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Женщина набросилась с ножом на детей в центре Тбилиси
Генпрокуратура Украины: Освобождение Вышинского – это подготовка к обмену в формате «35 на 35»
Офис Зеленского назвал дату встречи советников лидеров стран «Нормандской четверки»
Суд арестовал полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу несовершеннолетней спортсменки
Онищенко прокомментировал закон «Об органической продукции, который вступит в силу с 2020 года
Американский военный назвал солдат Украины "слабым местом"
Премьер-министр Украины Гройсман записал прощальное видеообращение
Зеленский и Меркель высказались за проведение саммита в "нормандском формате"
Милонов предложил провести референдум о сокращении рабочей недели
В РФ стартовало серийное производство истребителей МиГ-35
Захарова прокомментировала новые антироссийские санкции США
Песков заявил, что убийство гражданина Грузии в Германии никак не связано с РФ
В 2020 году на портале госуслуг появится возможность проверить историю автомобиля
Путин перенес полпредство ДФО во Владивосток
Рабочие, спасшие семью из пожара в Видом, получат премии
В партии Зеленского допустили увеличение подоходного налога на Украине
В Италии демократическая партия поддержала кандидатуру Конте на пост премьера
Эд Ширан заявил о творческой паузе
Число браков и разводов в России достигло рекордного минимума за последние 30 лет
Опрос: Зеленский добился рекордного доверия украинцев
В МИД РФ заявили, что Россия готова выступить гарантом соглашения между США и талибами