2019-08-29T01:28:42+03:00
Политика

Трамп и Эрдоган по телефону обсудили обстановку в сирийском Идлибе

Президенты США и Турции договорились о совместных усилиях для предотвращения гуманитарного кризиса в регионе
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президенты США и Турции Дональд Трамп и Тайип ЭрдоганПрезиденты США и Турции Дональд Трамп и Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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В среду, 28 августа, состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с американским коллегой Дональдом Трампом. Обсуждались двусторонние отношения и ситуация в Сирии, сообщает пресс-служба администрации турецкого лидера.

«Было решено продолжить сотрудничество по предотвращению нового гуманитарного кризиса в Идлибе и по защите мирных жителей, которые продолжают подвергаться атакам со стороны режима», - говорится в сообщении.

Кроме того, собеседники также договорились довести торговый оборот между Соединенными Штатами и Турцией до 100 миллиардов долларов, передает РИА Новости.

Напомним, ранее во вторник Эрдоган обсуждал меры по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе с президентом России Владимиром Путиным.

Как писал сайт kp.ru, 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня, однако террористы продолжают обстрелы позиций сирийских правительственных войск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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