Трамп и Эрдоган по телефону обсудили обстановку в сирийском Идлибе
В среду, 28 августа, состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с американским коллегой Дональдом Трампом. Обсуждались двусторонние отношения и ситуация в Сирии, сообщает пресс-служба администрации турецкого лидера.
«Было решено продолжить сотрудничество по предотвращению нового гуманитарного кризиса в Идлибе и по защите мирных жителей, которые продолжают подвергаться атакам со стороны режима», - говорится в сообщении.
Кроме того, собеседники также договорились довести торговый оборот между Соединенными Штатами и Турцией до 100 миллиардов долларов, передает РИА Новости.
Напомним, ранее во вторник Эрдоган обсуждал меры по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе с президентом России Владимиром Путиным.
Как писал сайт kp.ru, 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня, однако террористы продолжают обстрелы позиций сирийских правительственных войск.
ИСТОЧНИК KP.RU
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