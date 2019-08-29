Свыше 200 компаний попросили Трампа не вводить пошлины на китайские товары

СЕГОДНЯ 07:13 2019-08-29T07:40:36+03:00

Свыше 200 компаний по производству обуви попросили не вводить новые пошлины на китайские товары Фото: REUTERS

Обращение подписали такие бренды, как Adidas, Nike и Converse

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Adidas, Nike, Converse и еще свыше 200 известных компаний по производству обуви обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой не вводить новые пошлины на китайские товары, которые должны вступить в силу уже в воскресенье, 1 сентября.

Соответствующее письмо было направлено не только самому главе государства, но и американскому министру финансов Стивену Мнучину, а также другим высокопоставленным чиновникам, принимающим участие в торговых переговорах с КНР.

Президент Ассоциации дистрибьюторов и розничных продавцов обуви США Мэтт Прист выразил надежду на то, что Трамп прислушается к мнению граждан и прекратит никому "ненужную" торговую войну.

"Новые пошлины - это скрытый налог, который будут платить граждане США и их семьи", - цитирует CNN текст письма.

Сайт kp.ru писал, что США с 1 сентября повысят тарифы на ряд китайских товаров не на 10%, как было запланировано изначально, а на 15%. При этом американским компаниям было рекомендовано покинуть рынок КНР.

ИСТОЧНИК KP.RU