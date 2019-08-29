Свыше 200 компаний попросили Трампа не вводить пошлины на китайские товары
Adidas, Nike, Converse и еще свыше 200 известных компаний по производству обуви обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой не вводить новые пошлины на китайские товары, которые должны вступить в силу уже в воскресенье, 1 сентября.
Соответствующее письмо было направлено не только самому главе государства, но и американскому министру финансов Стивену Мнучину, а также другим высокопоставленным чиновникам, принимающим участие в торговых переговорах с КНР.
Президент Ассоциации дистрибьюторов и розничных продавцов обуви США Мэтт Прист выразил надежду на то, что Трамп прислушается к мнению граждан и прекратит никому "ненужную" торговую войну.
"Новые пошлины - это скрытый налог, который будут платить граждане США и их семьи", - цитирует CNN текст письма.
Сайт kp.ru писал, что США с 1 сентября повысят тарифы на ряд китайских товаров не на 10%, как было запланировано изначально, а на 15%. При этом американским компаниям было рекомендовано покинуть рынок КНР.
ИСТОЧНИК KP.RU