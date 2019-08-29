2019-08-29T07:40:36+03:00
Политика

Свыше 200 компаний попросили Трампа не вводить пошлины на китайские товары

Обращение подписали такие бренды, как Adidas, Nike и Converse
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Свыше 200 компаний по производству обуви попросили не вводить новые пошлины на китайские товарыСвыше 200 компаний по производству обуви попросили не вводить новые пошлины на китайские товарыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Adidas, Nike, Converse и еще свыше 200 известных компаний по производству обуви обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой не вводить новые пошлины на китайские товары, которые должны вступить в силу уже в воскресенье, 1 сентября.

Соответствующее письмо было направлено не только самому главе государства, но и американскому министру финансов Стивену Мнучину, а также другим высокопоставленным чиновникам, принимающим участие в торговых переговорах с КНР.

Президент Ассоциации дистрибьюторов и розничных продавцов обуви США Мэтт Прист выразил надежду на то, что Трамп прислушается к мнению граждан и прекратит никому "ненужную" торговую войну.

"Новые пошлины - это скрытый налог, который будут платить граждане США и их семьи", - цитирует CNN текст письма.

Сайт kp.ru писал, что США с 1 сентября повысят тарифы на ряд китайских товаров не на 10%, как было запланировано изначально, а на 15%. При этом американским компаниям было рекомендовано покинуть рынок КНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп приостановил выделение военной помощи Украине
У шести миллионов россиян предпенсионного возраста нет работы
При взрыве газа в Львовской области погибли не менее шести человек
Лукашенко отказался ехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны
В Госдуме ответили на заявление президента Грузии о возобновлении диалога с Россией
Число погибших при атаке на бар в Мексике возросло до 28
В Германии носорог перевернул машину сотрудницы природного парка
Россия в ближайшее время выплатит остаток взноса в Совет Европы
В США погибла гонщица и телеведущая Джесси Комбс
Эрдоган рассказал, когда примет решение, покупать ли российские Су-35 и Су-57 вместо американских F-35
Минэкономразвития обнародовало прогноз курса рубля к доллару до 2024 года
Вышинский поблагодарил за их вклад в свое освобождение омбудсменов России и Украины
Трамп и Эрдоган по телефону обсудили обстановку в сирийском Идлибе
Женщина набросилась с ножом на детей в центре Тбилиси
Из-за переросшего в ураган шторма «Дориан» в Пуэрто-Рико погиб человек