2019-08-25T13:02:44+03:00
Экономика

Чем грозит России торговая война между США и Китаем

Дональд Трамп заявил об очередном повышении пошлин
Евгений БЕЛЯКОВ
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США грозятся поднять пошлины на большинство китайских товаровСША грозятся поднять пошлины на большинство китайских товаровФото: REUTERS
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Конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира разгорается все сильнее. США грозятся поднять пошлины на большинство китайских товаров до 15% и 30%. Китай планирует дать симметричный ответ. Переговорный процесс, похоже, зашел в тупик.

- За многие годы наша страна потеряла триллионы долларов из-за Китая. Они крали нашу интеллектуальную собственность, которая стоила сотни миллиардов долларов в год. Они хотят продолжить, но я им не позволю, - написал Дональд Трамп в своем твиттере.

В середине лета США уже установили 25-процентные пошлины на китайские товары общей стоимостью $250 млрд в год. А с 1 сентября вступят в силу очередные ограничения - на товары стоимостью $300 млрд пошлина составит 10%. Неудивительно, что Китай ответил тем же. Это раззадорило американского президента еще сильнее. Тот сообщил, что передумал. И теперь пошлины будут повышаться еще сильнее - до 30% и 15% соответственно.

- США не нуждаются в Китае, без него даже лучше, - самоуверенно заявил глава США.

Более того, Трамп сказал, что крупные американские компании должны искать альтернативу Китаю. То есть сворачивать там производство и переносить либо в другие страны, либо на родину - в Америку. Мировые биржи на эту новость отреагировали негативно. В конце недели они упали на 3 - 5%, подешевела и нефть - до $59 за баррель.

- Стремительное усиление конфронтации между двумя ведущими мировыми экономическими державами сильно напугало инвесторов. Все основные фондовые индексы финишировали в глубоком минусе и понесли потери по итогам недели, что продлило убыточную серию до 4 недель, - говорит Дмитрий Симонян, ведущий специалист отдела анализа мировых рынков ГК «Финам».

Кстати, на днях эксперты Высшей школы экономики опубликовали прогноз, в котором предположили, что очередной глобальный кризис может начаться уже через год-полтора. Одной из основных предпосылок было то, что торговой конфликт между Америкой и Китаем может привести к замедлению двух крупнейших мировых экономик. А это отразится на всех остальных странах, которые либо покупают у них товары и услуги, либо продают им.

Россию глобальный кризис, случись он, тоже не обойдет. США и Китай - два главных покупателя нефти в мире. Если их экономики начнут страдать от противостояния, это отразится на спросе на сырье. Так что уж лучше американцу с китайцем договориться. Так будет спокойнее для всех.

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Трамп решил ввести пошлины на ввоз товаров из Китая на сумму $50 млрд

Американский лидер Дональд Трамп одобрил введение пошлин на поставляемую в Соединенные Штаты китайскую продукцию на сумму 50 млрд долларов. Такое решение было принято в ходе общения главы государства с сотрудниками Белого дома, министерств торговли и финансов, торгового представителя и работниками сферы национальной безопасности. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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