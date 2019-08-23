2019-08-23T17:00:04+03:00
В мире

Политолог объяснил последствия торговой войны между США и Китаем

По мнению эксперта, противостояние может привести к кризису
Ася РОМАНЧУК
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Китай решил ввести пошлины на товары из СШАКитай решил ввести пошлины на товары из СШАФото: REUTERS
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Китай решил ввести дополнительные пошлины на импорт американских товаров в страну. Это, по мнению директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, симметричный ответ на позицию США.

Проблема скрыта гораздо глубже - два государства связаны единой экономической системой и финансовыми механизмами, сейчас они находятся на стадии балансирования перед большой рецессией.

- Уступка – проигрыш. Тот, кто первый уступит, скатится первым. Первый камушек, который в рамках лавины полетит вниз, будет засыпан всеми остальными, - рассуждает политолог.

В ход идут все способы: блеф, давление, борьба до последнего шанса, отступать никто не будет.

- До выборов в США остался год и Дональду Трампу невыгодно развязывание крупной рецессии, а вот Китаю кризис в США был бы на руку, - комментирует специалист RT.

Ранее сообщалось, что дополнительные пошлины в размере 10% и 5% будут применяться на импорт американских товаров на сумму $75 млрд в год. Новые ограничения начнут применяться в два этапа: с 1 сентября и с 15 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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