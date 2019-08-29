В ГИБДД предложили запретить перевозить детей на высокой скорости
Большинство ДТП с участием несовершеннолетних произошло из-за нарушений ПДД водителями
Изменить размер текста:
Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников предложил на законодательном уровне ограничить скорость перевозки детей. Соответствующая инициатива была озвучена на заседании правительственной комиссии в среду, 28 августа.
Черников подчеркнул, что сейчас подавляющее большинство ДТП с участием несовершеннолетних происходит из-за нарушений Правил дорожного движения водителями.
ИСТОЧНИК KP.RU