В ГИБДД предложили запретить перевозить детей на высокой скорости

СЕГОДНЯ 09:17 2019-08-29T09:17:27+03:00

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Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников предложил на законодательном уровне ограничить скорость перевозки детей. Соответствующая инициатива была озвучена на заседании правительственной комиссии в среду, 28 августа.

Черников подчеркнул, что сейчас подавляющее большинство ДТП с участием несовершеннолетних происходит из-за нарушений Правил дорожного движения водителями.

ИСТОЧНИК KP.RU