2019-08-29T09:17:27+03:00
Авто

В ГИБДД предложили запретить перевозить детей на высокой скорости

Большинство ДТП с участием несовершеннолетних произошло из-за нарушений ПДД водителями
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников предложил на законодательном уровне ограничить скорость перевозки детей. Соответствующая инициатива была озвучена на заседании правительственной комиссии в среду, 28 августа.

Черников подчеркнул, что сейчас подавляющее большинство ДТП с участием несовершеннолетних происходит из-за нарушений Правил дорожного движения водителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Верховная Рада начала свое первое заседание в новом составе
СК заочно обвинил командира бригады ВС Украины в преступлениях в Донбассе
Опубликовано видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся магистраль в Татарстане
Робот Федор не смог идентифицировать Эрдогана
В посольстве США назвали цели визита Болтона в Белоруссию
Шесть человек погибли, 14 пострадали в результате ДТП в Китае
Минпросвещения оставило идею обучения киберспорту на усмотрение школ
Историк рассказал, почему Гитлер не создал свою атомную бомбу
Росстат измерил объем "невидимой" экономики России
Больше дырок: в женской моде появился новый откровенный тренд
Свыше 200 компаний попросили Трампа не вводить пошлины на китайские товары
Трамп приостановил выделение военной помощи Украине
У шести миллионов россиян предпенсионного возраста нет работы
При взрыве газа в Львовской области погибли не менее шести человек
Лукашенко отказался ехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны
В Госдуме ответили на заявление президента Грузии о возобновлении диалога с Россией
Число погибших при атаке на бар в Мексике возросло до 28
В Германии носорог перевернул машину сотрудницы природного парка
Россия в ближайшее время выплатит остаток взноса в Совет Европы
В США погибла гонщица и телеведущая Джесси Комбс
Эрдоган рассказал, когда примет решение, покупать ли российские Су-35 и Су-57 вместо американских F-35
Минэкономразвития обнародовало прогноз курса рубля к доллару до 2024 года
Вышинский поблагодарил за их вклад в свое освобождение омбудсменов России и Украины
Трамп и Эрдоган по телефону обсудили обстановку в сирийском Идлибе
Женщина набросилась с ножом на детей в центре Тбилиси
Из-за переросшего в ураган шторма «Дориан» в Пуэрто-Рико погиб человек