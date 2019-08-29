СК заочно обвинил командира бригады ВС Украины в преступлениях в Донбассе
Следователи смогли доказать, что Валерий Гудзь участвовал в обстреле гражданской инфраструктуры ДНР
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Следственный комитет России заочно обвинил командира 24 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Валерия Гудзя в применении средств и методов, запрещенных международным договором о вооруженном конфликте.
Ведомству удалось найти признаки того, что военнослужащий устроил обстрел гражданской инфраструктуры, в результате чего пострадали не менее четырех мирных жителей Донецкой народной республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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