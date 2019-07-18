СК РФ возбудил уголовное дело против лидера украинских националистов

СЕГОДНЯ 09:40 2019-07-18T09:40:08+03:00

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лидера запрещенной в РФ неонацистской группировки "Организация украинских националистов" Николая Коханивского. Его обвиняют в публичных интернет-призывах к осуществлению террористической деятельности, включая нападения на учреждения, пользующиеся международной защитой.

Сайт kp.ru писал, что 18 февраля 2018 года сотни сторонников Коханивского атаковали здание Российского центра науки и культуры в Киеве. Они забросали учреждение камнями и яйцами, облили его краской и разбили окна. Зданию был причинен серьезный материальный ущерб. Сам лидер националистов назвал нападение "удачным флешмобом".

Следствие получило неопровержимые доказательства того, что перед атакой Коханивский распространил в интернете видеообращение, в котором призвал всех желающих присоединиться к этому "мероприятию".

"Такие действия националисты совершают при полном попустительстве сотрудников украинских правоохранительных органов", - говорится в сообщении на сайте СК.

В ведомстве подчеркнули, что неоднократно обращались к компетентным органам Украины за помощью в расследовании преступления, но так и не получили ее, несмотря на "очевидность самих фактов" совершения противоправного поступка.

ИСТОЧНИК KP.RU