Верховная Рада начала свое первое заседание в новом составе
Депутаты принесут присягу и назначат спикера. Также будет утвержден состав правительства
Изменить размер текста:
На Украине началось первое заседание Верховной Рады девятого созыва. Торжественное открытие состоялось в четверг, 29 августа, в 10:00.
В сессионном зале присутствуют прежний спикер парламента Андрей Парубий, президент Украины Владимир Зеленский и бывшие главы государства - Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU