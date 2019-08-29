2019-08-29T10:20:25+03:00
Политика

Верховная Рада начала свое первое заседание в новом составе

Депутаты принесут присягу и назначат спикера. Также будет утвержден состав правительства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На Украине началось первое заседание Верховной Рады девятого созыва. Торжественное открытие состоялось в четверг, 29 августа, в 10:00.

В сессионном зале присутствуют прежний спикер парламента Андрей Парубий, президент Украины Владимир Зеленский и бывшие главы государства - Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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