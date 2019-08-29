2019-08-29T12:41:46+03:00
Общество

Российские школьники больше всех в мире испытывают стресс из-за учебы

Отечественное образование поставило антирекорд по атмосфере обучения
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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В школе ребенок рискует заполучить "синдром отличника" и потерять естественный интерес к учебеВ школе ребенок рискует заполучить "синдром отличника" и потерять естественный интерес к учебеФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Исследователи выяснили, что российские школьники испытывают самую большую психологическую нагрузку, превышающую даже показатели Японии и Китая, «славящихся» своими жесткими педагогическими системами.

В ходе масштабного опроса «Уверенность в процессе обучения», проведенного агентством Harris Insights & Analytics эксперты пообщались с 5002 учащимися в возрасте от пяти до 18 лет, 2001 родителем и 1152 учителями из США, Германии, Китая, России и Японии.

В ходе исследования выяснилось, что чувство тревоги и подавленности учебный процесс вызывает у 79% российских школьников. На втором месте Китай с 64% и 61% немцев на третьем. Причем более чем две трети отечественных учителей считают, что избыточная психологическая нагрузка мешает нормальному обучению детей, сообщает ТАСС.

Причиной проблемы и дети, и родители, и учителя единогласно признают оценочную систему и открытое сравнение результатов разных учеников. Несмотря на то, что оценки предназначены в первую очередь для ведения учебной статистики, в российской педагогике их часто используют чтобы стыдить детей результатами, по разному относятся к ученикам с разной успеваемостью. В результате ребенок испытывает давление одновременно от родителей, от сверстников и от педагогов, получая вместо знаний психологические проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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