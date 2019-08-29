Китай провел ротацию войск в Гонконге
Власти Китая провели ротацию дислоцированных в Гонконге войск. Изменения коснулись одного из гарнизонов Народной освободительной армии республики и состоялись утром в четверг, 29 августа.
В КНР подчеркнули, что шаг был утвержден Центральным военным советом. Он не связан с проходящими в Гонконге протестами и является обычной сменой состава, которая устраивается каждый год. К слову, эта ротация стала уже 22-ой.
Тем временем, агентство "Синьхуа" сообщает, что пользователи социальных сетей Гонконга выкладывают фотографии и видеозаписи, на которых в город входят колонны тяжелой бронетехники и машины с военными.
Сайт kp.ru писал, что в китайском мегаполисе вот уже три месяца продолжаются массовые протесты. Сначала люди выступали против принятия закон о высылке на материковый Китая подозреваемых в преступлениях лиц, а теперь они выражают недовольство работой полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU