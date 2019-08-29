2019-08-29T12:56:59+03:00
Политика

Китай провел ротацию войск в Гонконге

Смена состава военного гарнизона не связана с протестами в городе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Китай провел ротацию военных в ГонконгеКитай провел ротацию военных в ГонконгеФото: REUTERS
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Власти Китая провели ротацию дислоцированных в Гонконге войск. Изменения коснулись одного из гарнизонов Народной освободительной армии республики и состоялись утром в четверг, 29 августа.

В КНР подчеркнули, что шаг был утвержден Центральным военным советом. Он не связан с проходящими в Гонконге протестами и является обычной сменой состава, которая устраивается каждый год. К слову, эта ротация стала уже 22-ой.

Тем временем, агентство "Синьхуа" сообщает, что пользователи социальных сетей Гонконга выкладывают фотографии и видеозаписи, на которых в город входят колонны тяжелой бронетехники и машины с военными.

Сайт kp.ru писал, что в китайском мегаполисе вот уже три месяца продолжаются массовые протесты. Сначала люди выступали против принятия закон о высылке на материковый Китая подозреваемых в преступлениях лиц, а теперь они выражают недовольство работой полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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