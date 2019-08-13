В ООН призвали власти Гонконга сдержаннее относиться к протестующим

СЕГОДНЯ 16:06 2019-08-13T16:06:20+03:00

Управление по правам человека получило сообщения о том, что полицейские неоднократно нарушали международные стандарты

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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало власти Гонконга действовать более сдержанно в отношении протестующих. Соответствующее заявление сделал официальный представитель УВКПЧ Руперт Колвилл.

"Управление призывает власти Гонконга действовать сдержанно, обеспечивая, чтобы права тех, кто выражает свои мнения мирно, соблюдались и защищались", - сказал он.

Дело в том, что ведомство получило сведения о неоднократных нарушениях международных норм и стандартов городскими службами обеспечения порядка. Так, например, полицейские распыляли слезоточивый газ в заполненных людьми закрытых пространствах и прямо в глаза демонстрантам.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет "осудила любую форму насилия и разрушения собственности" и призвала участников акций выражать свою позицию мирным способом, передает ТАСС.

Сай kp.ru писал, что протесты в Гонконге продолжаются более двух месяцев. Возмущение людей вызвал закон, предусматривающий экстрадицию вероятных преступников в Китай. Власти города уже приостановили рассмотрение проекта и акция должна была завершиться, но несколько дней назад протестующие вновь устроили сидячую забастовку в аэропорту. Причиной стало серьезное ранение, нанесенное одной из активисток правоохранителями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/725348" frameborder="0"></iframe> Работа японской полиции на митинге в Гонконге.

ИСТОЧНИК KP.RU