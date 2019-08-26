2019-08-26T09:35:26+03:00
Происшествия

В столкновениях с демонстрантами в Гонконге пострадали 15 полицейских

Против протестующих впервые применили водяные пушки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Протестующие напали на полицейскихПротестующие напали на полицейскихФото: REUTERS
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В результате столкновений с агрессивно настроенными демонстрантами пострадали 15 полицейских Гонконга. Все они были доставлены в больницы с ранениями различной степени тяжести в минувшее воскресенье, 25 августа.

Стычки начались после того, как часть демонстрантов вышла за пределы согласованного маршрута и начала сооружать баррикады. Они кидали в полицейских кирпичи, палки и бутылки с зажигательной смесью.

Один из правоохранителей даже сделал предупредительный выстрел в воздух. Также были впервые применены водяные пушки. Но ни вода, ни слезоточивый газ не смогли остановить протестующих надолго. Восстановить контроль над улицами удалось лишь ночью.

"Полиция будет расследовать все акты насилия, которые привели к серьезным и даже опасным для жизни травмам", - цитирует SCMP комиссара полиции Гонконга Стивена Ло Вай-Чунга.

К слову, среди самих демонстрантов также есть пострадавшие. Госпитализация понадобилась по меньшей мере восьми активистам.

Сайт kp.ru писал, что протесты против принятия законопроекта об экстрадиции подозреваемых в преступлениях лиц в Китай начались почти три месяца назад. Власти Гонконга решили создать платформу для диалога с демонстрантами, но прогресса пока нет.

В Гонконге полиция применила газ против протестующих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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