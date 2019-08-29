2019-08-29T14:28:21+03:00
В мире

В Абхазии не будут приглашать наблюдателей на второй тур выборов президента

В ЦИК республики сообщили, что международные наблюдатели уже дали оценку подготовке и проведению первого этапа выборов главы государства
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Абхазии не будут приглашать наблюдателей на второй тур выборов президентаВ Абхазии не будут приглашать наблюдателей на второй тур выборов президентаФото: Владимир ВОРСОБИН
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Международные наблюдатели не будут приглашены на второй тур президентских выборов в Абхазии, который состоится 8 сентября.

«Судя по всему, никого не будет, и приглашений тоже», - цитирует РИА Новости сообщение представителя парламента Абхазии

По словам председателя Центральной избирательной комиссии республики Тамаза Гогия, международные наблюдатели уже присутствовали на первом туре президентских выборов 25 августа, они дали свою оценку подготовке и проведению выборов, именно поэтому повторно оценивать они «вряд ли должны».

Напомним, первый тур выборов главы республики состоялся 25 августа, в нем приняли участие девять кандидатов. Однако во второй тур прошли двое: действующий президент Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния. Они набрали набрал 25% и 23% голосов избирателей, соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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