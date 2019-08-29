Космический туризм: «Роскосмос» признал схему полета реальной
Схема полета первой суборбитальной туристической ракеты признана технически реализуемой. Об этом сообщил «ЦНИИмаш» по итогам успешной проверки траекторий, предложенных «КосмоКурсом» для вывода космического корабля на высоту 200 километров и возврата на Землю. Результаты расчетов отправлены в «Роскосмос».
Также, «ЦНИИмаш» запросил у компании «КосмоКурс» дополнительные сведения о месте расположения космодрома. Ранее сообщалось, что его строительство планируется рядом с Нижним Новгородом. Уже в 2020 году компания рассчитывает запустить в работу стенд для тестирования собственных ракетных двигателей, а к 2023 сдать первую очередь космодрома, сообщает РИА Новости.
«КосмоКурс» уже получил от «Роскосмоса» лицензию на осуществление космических полетов и работает над собственным проектом многоразовой ракеты. Борт корабля будет рассчитан на 7 мест, а стоимость билета, по предварительным расчетам, достигнет 200 – 250 тысяч долларов. Дорогостоящее путешествие, скорее всего, будет доступно в основном иностранцем. Согласно предложенному компанией плану, первые космические туристы отправятся в рейс в 2025 году. Полет будет длиться 15 минут, 5 минут из которых будут в невесомости. Объявлено до 115 запусков ракеты в год.
Ранее сайт kp.ru рассказывал о наборе россиян в первый отряд космонавтов. Кандидаты должны быть не старше 36 лет, иметь высшее образование и опыт работы в определенных отраслях науки. Особое внимание уделяется физической подготовке претендентов.
ИСТОЧНИК KP.RU