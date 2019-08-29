2019-08-29T15:48:08+03:00
Наука

Космический туризм: «Роскосмос» признал схему полета реальной

Запуск первой ракеты намечен на 2025 год, стоимость билета составит более 200 тысяч долларов
Людмила КАЮМОВА
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Кандидаты должны соответствовать целому ряду требований. ФОТО РОСКОСМОСКандидаты должны соответствовать целому ряду требований. ФОТО РОСКОСМОС
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Схема полета первой суборбитальной туристической ракеты признана технически реализуемой. Об этом сообщил «ЦНИИмаш» по итогам успешной проверки траекторий, предложенных «КосмоКурсом» для вывода космического корабля на высоту 200 километров и возврата на Землю. Результаты расчетов отправлены в «Роскосмос».

Также, «ЦНИИмаш» запросил у компании «КосмоКурс» дополнительные сведения о месте расположения космодрома. Ранее сообщалось, что его строительство планируется рядом с Нижним Новгородом. Уже в 2020 году компания рассчитывает запустить в работу стенд для тестирования собственных ракетных двигателей, а к 2023 сдать первую очередь космодрома, сообщает РИА Новости.

«КосмоКурс» уже получил от «Роскосмоса» лицензию на осуществление космических полетов и работает над собственным проектом многоразовой ракеты. Борт корабля будет рассчитан на 7 мест, а стоимость билета, по предварительным расчетам, достигнет 200 – 250 тысяч долларов. Дорогостоящее путешествие, скорее всего, будет доступно в основном иностранцем. Согласно предложенному компанией плану, первые космические туристы отправятся в рейс в 2025 году. Полет будет длиться 15 минут, 5 минут из которых будут в невесомости. Объявлено до 115 запусков ракеты в год.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о наборе россиян в первый отряд космонавтов. Кандидаты должны быть не старше 36 лет, иметь высшее образование и опыт работы в определенных отраслях науки. Особое внимание уделяется физической подготовке претендентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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