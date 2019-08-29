На Флориду надвигается ураган "Дориан"

СЕГОДНЯ 15:57 2019-08-29T15:57:59+03:00

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Надвигающийся на Флориду ураган "Дориан" может стать одним из сильнейших в истории США.

- Кажется, ураган "Дориан" обрушится на Флориду в воскресенье поздно вечером. Будьте готовы и, пожалуйста, соблюдайте указания властей штата и федеральных властей. Это будет очень сильный ураган, возможно, один из сильнейших, - написал Дональд Трамп в своем Twitter.

Губернатор Штата уже ввел режим чрезвычайного положения. Жителям рекомендовали внимательно следить за штормом и запастись продуктами водой и лекарствами, как минимум, на семь дней.

Известно, что "Дориан" уже приблизился к острову Сент-Томас, который входит в состав Американских Виргинских островов. Порывы ветра внутри урагана достигают 120 километров в час.

Накануне шторм обрушился на Пуэрто-Рико. Он стал причиной гибели пожилого мужчины, который готовил свой дом к стихии, но из-за сильного порыва ветра сорвался с крыши.

ИСТОЧНИК KP.RU