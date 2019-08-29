43 процента россиян смотрят телевизор каждый день
Hi-Tech Mail.ru провел опрос 8,8 тысяч своих пользователей, в котором узнал как россияне пользуются телевизором.
Пятая часть населения России смотрит ТВ раз в полгода и реже, хотя телевизоры дома имеют 92% россиян. 43%, напротив, смотрят каждый день. 17% и 12% уделяют время телепередачам по несколько раз в месяц и в неделю, соответственно.
Просмотром чаще всего занимаются в залах и гостиных, такой вариант предпочитают 73% россиян. 44% предпочитают заниматься этим в кровати и 38% на кухне, сообщает ТАСС.
Рейтинг популярности жанров программ в России выглядит так:
1. Фильмы (53%)
2. Новости (48%)
3. Сериалы (29%)
4. Спортивные программы (26%)
5. Мультфильмы (24%)
6. Развлекательные передачи (16%)
7. Музыкальные клипы (16%)
8. Ток-шоу (14%)
Технику россияне предпочитают лишний раз не менять, 44% населения не покупали телевизор более пяти лет. Еще 17% не тратились более трех лет и 23% все же обновляли устройство.
А как часто вы смотрите телевизор?.Опрос
ИСТОЧНИК KP.RU