43 процента россиян смотрят телевизор каждый день

СЕГОДНЯ 16:25 2019-08-29T16:25:40+03:00

Почти половина людей смотрит телевизор раз в полгода и реже Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Hi-Tech Mail.ru провел опрос 8,8 тысяч своих пользователей, в котором узнал как россияне пользуются телевизором.

Пятая часть населения России смотрит ТВ раз в полгода и реже, хотя телевизоры дома имеют 92% россиян. 43%, напротив, смотрят каждый день. 17% и 12% уделяют время телепередачам по несколько раз в месяц и в неделю, соответственно.

Просмотром чаще всего занимаются в залах и гостиных, такой вариант предпочитают 73% россиян. 44% предпочитают заниматься этим в кровати и 38% на кухне, сообщает ТАСС.

Рейтинг популярности жанров программ в России выглядит так:

1. Фильмы (53%)

2. Новости (48%)

3. Сериалы (29%)

4. Спортивные программы (26%)

5. Мультфильмы (24%)

6. Развлекательные передачи (16%)

7. Музыкальные клипы (16%)

8. Ток-шоу (14%)

Технику россияне предпочитают лишний раз не менять, 44% населения не покупали телевизор более пяти лет. Еще 17% не тратились более трех лет и 23% все же обновляли устройство.

А как часто вы смотрите телевизор?.Опрос

ИСТОЧНИК KP.RU