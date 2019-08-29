2019-08-29T16:25:40+03:00
Общество

43 процента россиян смотрят телевизор каждый день

Эксперты также составили рейтинг жанров телепередач [опрос КП]
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Почти половина людей смотрит телевизор раз в полгода и режеПочти половина людей смотрит телевизор раз в полгода и режеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Hi-Tech Mail.ru провел опрос 8,8 тысяч своих пользователей, в котором узнал как россияне пользуются телевизором.

Пятая часть населения России смотрит ТВ раз в полгода и реже, хотя телевизоры дома имеют 92% россиян. 43%, напротив, смотрят каждый день. 17% и 12% уделяют время телепередачам по несколько раз в месяц и в неделю, соответственно.

Просмотром чаще всего занимаются в залах и гостиных, такой вариант предпочитают 73% россиян. 44% предпочитают заниматься этим в кровати и 38% на кухне, сообщает ТАСС.

Рейтинг популярности жанров программ в России выглядит так:

1. Фильмы (53%)

2. Новости (48%)

3. Сериалы (29%)

4. Спортивные программы (26%)

5. Мультфильмы (24%)

6. Развлекательные передачи (16%)

7. Музыкальные клипы (16%)

8. Ток-шоу (14%)

Технику россияне предпочитают лишний раз не менять, 44% населения не покупали телевизор более пяти лет. Еще 17% не тратились более трех лет и 23% все же обновляли устройство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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