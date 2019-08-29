2019-08-29T18:11:59+03:00
В мире

Польша приняла решение продавать Украине доставленный из США сжиженный газ

К настоящему моменту уже достигнуты все договоренности
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Польша приняла решение продавать Украине доставленный из США сжиженный газПольша приняла решение продавать Украине доставленный из США сжиженный газФото: REUTERS
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Польша будет продавать украинской стороне закупаемый у США сжиженный природный газ. Данную информацию передает польская энергетическая компания PGNIG.

К настоящему моменту уже достигнуты все договоренности.

- PGNiG купила СПГ в США, а затем после регазификации продала природный газ фирме Energy Resources of Ukraine (Энергетическая компания Украины), - указано в официальном сообщении.

Также сообщается, что в ноябре текущего года танкер США прибудет на терминал в Свиноуйсьце. Далее сжиженный природный газ будет регазифицирован и передан по системе передачи газа на Украину через пункт, находящийся в Германовице, пишет "ФАН".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Украина ввела спецпошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России. Такое решение было принято в ответ на расширение российских экономических санкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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