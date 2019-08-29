«Тихая прогулка»: Зеленский оценил первые сто дней президентства

СЕГОДНЯ 17:42 2019-08-29T17:42:26+03:00

Украинский лидер выразил уверенность, что вскоре все измениться и страна сможет «включить пятую скорость»

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На первом заедании Верховой рады девятого созыва президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первые сто дней на посту главы незалежной для него были «тихой прогулкой».

«Недавно прошли 100 дней моей президентской каденции, было много разных оценок, но поверьте, самую критичную оценку я даю сам себе. Этот период можно назвать тихой прогулкой в сумерках с выключенными фарами на первой скорости. Это правда», - сказал украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что с новым составом парламента Украина «сможет включить пятую скорость и уверенно двигаться путем изменений», а властям незалежной удастся воплотить реальные реформы.

Напомним, украинский лидер уже внес на рассмотрение новой Рады несколько «безотлагательных» законопроектов. Один из них о внесении изменений в закон «Об обороне Украины», второй - «Проект закона об особой процедуре устранения президента Украины с поста».

Ранее, сайт kp.ru рассказал о почему за сто дней на посту президентства Зеленский не смог выполнить свои обещания, среди которых остановить войну в Донбассе, разобраться с коррупционерами и не отменить гонения на русский язык.

ИСТОЧНИК KP.RU