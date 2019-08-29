РЖД получит двухэтажные вагоны со спортзалами

СЕГОДНЯ 18:32 2019-08-29T18:32:41+03:00

Ожидается, что он начнут курсировать по дорогам уже в 2020 году

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В следующем году РЖД получит первые двухэтажные вагоны, которые разрабатывает компания «Трансмашхолдинг». Подвижной состав будет передан перевозчику в первом полугодии 2020-го и будет курсировать по популярным направлениям.

Сами вагоны будут повышенной комфортности. Во-первых, пассажиры будут размещаться на двух этажах. Во-вторых, полки верхних ярусов станут идентичными по размеру с нижними.

За счет современного дизайна, удастся высвободить больше пространства, которое потратят на дополнительный комфорт и удобство пассажиров. Появятся машины по продаже кофе или закусок, либо там устроят детские комнаты или спортзал.

Всего «Трансмашхолдинг» получил заказ на 3,7 тысяч пассажирских вагонов. Они будут сконструированы до 2025 года. Сумма контракта составляет 237 миллиардов рублей.

А вот отразится ли качество вагонах на цене билета пока не сообщается, сообщает Пятый канал.

Ранее в интернет слили информацию о личных данных 703 000 работников «Российских железных дорог» (РЖД). В открытый доступ попали ФИО, даты рождения, адреса, номера СНИЛС, фотографии, должности, телефоны служащих.

ИСТОЧНИК KP.RU