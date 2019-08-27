2019-08-27T16:41:21+03:00
Общество

Персональные данные почти всех сотрудников РЖД утекли в сеть

Компания проводит внутреннюю проверку и обращение в правоохранительные органы
Дин БИЦОЕВ
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Компания проводит внутреннюю проверку и обращение в правоохранительные органы.Компания проводит внутреннюю проверку и обращение в правоохранительные органы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В интернете опубликовали личные данные 703 000 работников «Российских железных дорог» (РЖД). В открытый доступ попали ФИО, даты рождения, адреса, номера СНИЛС, фотографии, должности, телефоны служащих.

- В РЖД проводится проверка по поводу инцидента с публикацией в открытых источниках информации, содержащей персональные данные о сотрудниках. Готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы, - передали ТАСС со ссылкой на пресс-службу транспортной компании.

В пресс-службе подчеркнули, что система продажи билетов имеет защиту персональных данных высокой степени надежности.

Сайт kp.ru писал об утечке персональных данных клиентов американской платежной системы MasterCard, британской авиакомпании British Airways и российского интернет-магазина Ozon.

ИСТОЧНИК KP.RU

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