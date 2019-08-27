Персональные данные почти всех сотрудников РЖД утекли в сеть
В интернете опубликовали личные данные 703 000 работников «Российских железных дорог» (РЖД). В открытый доступ попали ФИО, даты рождения, адреса, номера СНИЛС, фотографии, должности, телефоны служащих.
- В РЖД проводится проверка по поводу инцидента с публикацией в открытых источниках информации, содержащей персональные данные о сотрудниках. Готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы, - передали ТАСС со ссылкой на пресс-службу транспортной компании.
В пресс-службе подчеркнули, что система продажи билетов имеет защиту персональных данных высокой степени надежности.
Сайт kp.ru писал об утечке персональных данных клиентов американской платежной системы MasterCard, британской авиакомпании British Airways и российского интернет-магазина Ozon.
ИСТОЧНИК KP.RU