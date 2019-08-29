На Украине главой Минобороны страны назначили Андрея Загороднюка
Главой Министерства обороны Украины назначили внештатного советника украинского лидера Владимира Зеленского, члена наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром" - Андрея Загороднюка.
Сообщается, что соответствующий проект постановления поддержали 314 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Ранее стало известно о том, что новым премьер-министром Незалежной стал замглавы офиса президента Владимира Зеленского - Алексей Гончарук, пишет "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что перед голосованием депутатов Алексей Гончарук обратился к присутствующим и подчеркнул, что считает главной задачей своего кабинета стабильный рост экономики страны. Это, по его словам, позволит решить и все остальные проблемы Украины. Также он подчеркнул, что новому украинскому правительству "будет очень непросто".
ИСТОЧНИК KP.RU