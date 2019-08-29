На Украине главой Минобороны страны назначили Андрея Загороднюка

СЕГОДНЯ 18:56 2019-08-29T19:19:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Главой Министерства обороны Украины назначили внештатного советника украинского лидера Владимира Зеленского, члена наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром" - Андрея Загороднюка.

Сообщается, что соответствующий проект постановления поддержали 314 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее стало известно о том, что новым премьер-министром Незалежной стал замглавы офиса президента Владимира Зеленского - Алексей Гончарук, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что перед голосованием депутатов Алексей Гончарук обратился к присутствующим и подчеркнул, что считает главной задачей своего кабинета стабильный рост экономики страны. Это, по его словам, позволит решить и все остальные проблемы Украины. Также он подчеркнул, что новому украинскому правительству "будет очень непросто".

ИСТОЧНИК KP.RU