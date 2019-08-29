Новый глава украинского МИД дал полгода на урегулирования конфликта в Донбассе
Вадим Пристайко подчеркнул, что, если процесс урегулирования ситуации пойдет дальше, то Украина будет думать " над модальностями возвращения людей к мирной жизни"
Изменить размер текста:
Вадим Пристайко, новый глава МИД Украины дал ровно шесть месяцев на урегулирование конфликта в Донбассе.
Политик подчеркнул, что, если процесс урегулирования ситуации пойдет дальше, то Украина будет думать " над модальностями возвращения людей к мирной жизни".
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU