Новый глава украинского МИД дал полгода на урегулирования конфликта в Донбассе

СЕГОДНЯ 21:36 2019-08-29T21:36:17+03:00

Вадим Пристайко подчеркнул, что, если процесс урегулирования ситуации пойдет дальше, то Украина будет думать " над модальностями возвращения людей к мирной жизни"

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Вадим Пристайко, новый глава МИД Украины дал ровно шесть месяцев на урегулирование конфликта в Донбассе.

Политик подчеркнул, что, если процесс урегулирования ситуации пойдет дальше, то Украина будет думать " над модальностями возвращения людей к мирной жизни".

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ИСТОЧНИК KP.RU