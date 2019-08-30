Причиной массового отравления вейперов стала марихуана в курительной смеси

СЕГОДНЯ 10:02 2019-08-30T10:12:30+03:00

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В США расследуют обстоятельства гибели 22-летнего вейпера, а также случаи массового отравления любителей этого вида электронных сигарет. Как сообщает The National Post, с начала года произошло 193 случая отравления. Один человек погиб – 25 августа американские СМИ сообщили, что в результате курения скончался 20-летний мужчина. У него обнаружили легочную недостаточность.

В штате Висконсин медики проверили, что могло стать причиной массового отравления. Оказалось, что в 90 процентах случаев курительная смесь содержала тетрагидроканнабинол (ТГК), который входит в состав марихуаны.

- Некоторые пациенты курили нескольких месяцев или даже лет, поэтому, поэтому мы бы узнали это раньше об опасности, если бы дело было только в паре, который вдыхают курильщики, - сказал журналистам Скотт Аберегг, пульмонолог и специалист по интенсивной терапии в университете штата Юта.

Те самые составы с ТГК курильщики чаще всего покупали в Лас-Вегасе. Во многих штатах это вещество запрещено. На территории России марихуана, как и ее компоненты также запрещены к распространению.

ИСТОЧНИК KP.RU