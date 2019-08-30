Чувствую легкость в проводах: Робот Федор написал, что готов к работе, но появились проблемы со «здоровьем»

СЕГОДНЯ 10:43 2019-08-30T10:51:07+03:00

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Twitter робота Федора просматривают больше 10 тысяч человек. Первый робот на МКС продолжает делиться впечатлениями от полета. Он разместил несколько фотографий с космонавтами и подписал:

- Алексей Николаевич и Александр Александрович. Космонавты @roscosmos , герои России. Для них я просто Фёдор, для экипажа #МКС - я Skybot F-850. Чувствую лёгкость в приводах.

Федор готов к работе, хотя при подключении экзоскелета возникли проблемы. Левая рука космонавта потеряла управление. Но вскоре неисправность устранили. Разоткровенничался Федя и по поводу размещения в модуле. Роботу выделили местечко в МИМ2.

- Это не самое комфортное место особенно с учётом того, что именно аппаратура МИМ2 дала сбой на ближнем участке стыковки август,- уточнил Федор.

Напомним, космический корабль с роботом Федором на борту должен был пристыковаться к МКС 24 августа. Но радийная аппаратура дала сбой. Подлететь к станции удалось только спустя три дня.

Работы у Федора на МКС пока не много. Это его первый полет и пока в открытый космос Федю не выпустят. Однако, он уже занялся диагностикой аппаратуры на станции и надеется, что ему доверят ее ремонт, если он потребуется.

ИСТОЧНИК KP.RU