На косметической фабрике в Японии прогремел взрыв

СЕГОДНЯ 11:29 2019-08-30T11:38:46+03:00

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Шесть человек пострадали в результате взрыва на заводе в японском городе Нагоя. Телеканал ANNnewsCH сообщает, что ЧП произошло 30 августа около 14.00 по местному времени. Жители соседних домов сообщили, что сначала слышали громкий хлопок, затем из здания косметической фабрики повалил густой дым. Часть конструкций обрушилась. Пожарные продолжают тушить здание.

Известно о шести пострадавших, двое из них мужчины, четверо – женщины. О степени полученных травм не сообщают, как не говорят о причинах пожара.

В июле полыхало еще одно крупное здание в Японии - студия аниме. В результате ЧП пострадали 38 человек. Виновника удалось задержать по горячим следам. Мужчина с канистрой поджог трехэтажное здание и сам получил ожоги. Его вместе с теми, кто находился в студии, доставили в больницу.

На заводе в Японии прогремел взрыв.

ИСТОЧНИК KP.RU