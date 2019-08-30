2019-08-30T12:43:13+03:00
Происшествия

В Нью-Йорке подозреваемого в организации теракта вычислили с помощью соцсетей

Мужчина планировал напасть на прохожих с ножом
Юлия САЛЬНИКОВА
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Агенты ФБР 29 августа задержали подозреваемого в подготовке теракта 19-летнего жителя Нью-Йорка. Мужчина назвал себя сторонником запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», о чем написал в интернете и поделился планами устроить резню на одной из улиц города. На мужчину под видом единомышленника вышел сотрудник спецслужб. Ему удалось узнать, что террорист уже заказал холодное оружие и обдумывает детали нападения.

19-летний житель района Квинс был задержан как раз во время «получения» заказанного им оружия. Он обвинен в материальной поддержке ИГИЛ, сообщают в NBC.

Вооруженное нападение на людей на улицах в Америке получило особое название – шутинг. Последний громкий случай — теракт в синагоге «Хабад» в Калифорнии. Стрельбу устроил боевик-одиночка. Он в упор расстрелял 60-летнюю прихожанку, не пощадил даже детей, была ранена восьмилетняя девочка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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